CET-Rio informou que as áreas de lazer em vias da cidade serão suspensas, excepcionalmente, no próximo domingo (2) - Reprodução

Publicado 29/09/2022 18:46 | Atualizado 29/09/2022 18:56

Rio - A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) informou que as áreas de lazer em vias da cidade serão suspensas, excepcionalmente, no próximo domingo (2), devido às eleições e às prescrições específicas da legislação eleitoral.

As interdições para implantação da Área de Proteção ao Ciclismo de Competição (APCC Porto) também não acontecerão.

As ações são para garantir a livre mobilidade dos eleitores até seus pontos de votação e também facilitar o deslocamento das diferentes equipes de trabalho que estarão atuando nas eleições.

Todo o efetivo operacional da CET-Rio será utilizado no domingo, totalizando 76 operadores, 36 motocicletas e 23 veículos operacionais, que atuarão para garantir fluidez do trânsito nos principais corredores de tráfego da cidade, especialmente naqueles onde historicamente há maior circulação de eleitores ou concentração de locais de votação.

Os sete reboques da CET-Rio estarão posicionados em vias estratégicas para auxiliar os motoristas em casos de enguiços mecânicos ou outras ocorrências.

Técnicos da CET-Rio situados no Centro de Operações Rio (COR) ainda vão monitorar toda a cidade por meio de câmeras e implantar ajustes nos tempos semafóricos, se for necessário.