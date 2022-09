João de Aquino morre aos 77 anos - Reprodução / Facebook

João de Aquino morre aos 77 anosReprodução / Facebook

Publicado 29/09/2022 17:31 | Atualizado 29/09/2022 17:40

Rio - João de Aquino Monteiro morreu, na noite desta quarta-feira (28), aos 77 anos, vítima de parada cardíaca em decorrência de complicações de uma pneumonia. Grandes violonistas da música brasileira, o músico também foi compositor, arranjador e produtor musical.

Compositor de "Viagem" (1972), o violonista carioca construiu sua carreira com álbuns como "Violão Viageiro" (1974), "Terreiro Grande" (1978), "Asfalto" (1980), "Patuá" (1991), "Carta Marcada" (1994) e "Sabor" (2002). O último lançamento de João foi "Elza Soares & João de Aquino" (2021), divulgado em dezembro, captado em única sessão de estúdio no Rio, presumivelmente em 1996, feita pelo músico com a cantora Elza Soares, que faleceu em janeiro.

Criado em ambiente musical, aos 10 anos João de Aquino já era aluno de Jayme Florence, o grande violonista conhecido como Meira. O aluno logo se tornou um mestre com o toque do violão orixá que reverberou a ascendência africana da música do Brasil, sobretudo no disco "Terreiro Grande".