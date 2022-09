Corpos são encontrados carbonizados dentro de carro em chamas no bairro Ipiranga, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 29/09/2022 21:17 | Atualizado 29/09/2022 21:24

Rio - Dois corpos foram encontrados carbonizados dentro de um carro em chamas na Estrada do Mugango, no bairro Ipiranga, em Nova Iguaçu, na tarde desta quinta-feira (29). Uma equipe do 20º BPM (Mesquita) foi acionada e, no local, encontraram as duas pessoas já em óbito. A área foi isolada e a perícia acionada. O quartel do Corpo de Bombeiros em Seropédica também foi acionado por volta das 16h para controlar o fogo.



Dois corpos são encontrados dentro de carro em chamas na Estrada do Mugango, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense#ODia



Crédito: Divulgação pic.twitter.com/4Q0KJYsh26 — Jornal O Dia (@jornalodia) September 29, 2022

De acordo com moradores, as vítimas foram rendidas por criminosos e queimadas vivas dentro do veículo. Ainda segundo um grupo de moradores, houve intenso tiroteio na região antes do veículo ser localizado em chamas. Informações preliminares dão conta que o crime foi motivado por uma briga entre grupos de milicianos rivais.

Entre as vítimas estaria um homem, identificado pelo apelido de 'Batata', que liderava a milícia do bairro Aliança, também em Nova Iguaçu.

"Confronto na estrada do Mugango com veículo queimado, com pessoa dentro. Deus proteja e guarde todos os trabalhadores e estudantes retornando para vossos lares", alertou uma pessoa no grupo de moradores.

O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).