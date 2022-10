Homem morre após tentar acessar a plataforma da estação de Madureira - Reprodução

Publicado 30/09/2022 22:30 | Atualizado 01/10/2022 07:20

Rio - Um passageiro morreu, na noite desta sexta-feira (30), ao tentar acessar o trem e ficar preso no vão entre a plataforma e o trem na estação da SuperVia em Madureira, Zona Norte do Rio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe de Campinho foi acionada às 20h09, mas ao chegar no local a vítima já estava morta.

Nas redes sociais, a SuperVia informou que "devido a um acesso indevido à via nas proximidades da estação Madureira", algumas paradas de trens ficaram comprometidas.