Policiais da Corporação Cinturão de Divisas detiveram caminhão com armas - Divulgação

Publicado 30/09/2022 19:47

Noroeste Fluminense - Policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreenderam, na tarde desta sexta-feira (30), no Noroeste Fluminense, um caminhão transportando carga de armamentos, aparentemente em condições irregulares.

O caminhão foi interceptado por agentes do programa da Corporação Cinturão de Divisas, no Posto de Tombos, KM 13 da RJ 220, divisa com Minas Gerais. O caminhão saiu do Porto de Vitória (ES), transportando 132 pistolas, um rifle e embalagens com munição de calibres .17 e .22. O carregamento, segundo o motorista do veículo, tinha como destino uma importadora de armamento de São Paulo.

Como a carga estava sendo transportada sem os requisitos exigidos por lei, como por exemplo rastreador e escolta, o caso foi encaminhado para a 140ª DP (Natividade). Em relação às armas, a Polícia Federal em Campos, no Norte Fluminense, assumirá a ocorrência.