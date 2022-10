Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como ‘Faraó dos Bitcoins’ - Internet

Publicado 30/09/2022 18:59

Rio- A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) desmentiu, nesta sexta-feira (30), uma notícia falsa que dá conta que Gladson Acácio dos Santos, conhecido como 'Faraó dos Bitcoins', estaria correndo risco de morte por questões de saúde e que a entidade não estaria dando suporte. De acordo com a Seap, em nenhum momento Gladson ou qualquer outra pessoa privada de liberdade sob a custódia da Polícia Penal deixou de receber atendimento médico quando necessário.

Em nota, a Seap informou que um grupo não identificado estaria fazendo uma campanha de movimento de denúncias nas redes sociais, incitando as pessoas a procurarem o Disque 100 (Violação de Direitos Humanos) e o Disque 127 (Ouvidoria do Ministério Público) para propagar falsas acusações contra a Secretaria de Administração Penitenciária.

"No caso de Gladson Acácio dos Santos, em particular, a Seap esclarece que recebeu determinação judicial autorizando o ingresso de um dos médicos particulares do interno para consulta e exame e que foi agendado o dia 5 de setembro de 2022 para a realização do procedimento. Porém, o médico de Gladson não compareceu. Faltou à consulta", informou em nota.

Ainda de acordo com a Secretaria, o atendimento foi reagendado para o dia 15 do mesmo mês, quando então, o médico Marcelo dos Santos Soares compareceu à Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, e atendeu o interno.

"Vale ressaltar que a consulta durou 35 minutos e que após o atendimento, o médico não fez nenhuma recomendação sobre o estado de saúde de Gladson Acácio dos Santos", pontuou.

No áudio que circulou nas redes sociais, uma mulher não identificada afirma que Gladson não está bem de saúde e pede ajuda para o maior número de denúncias possíveis. "Quanto mais denúncias, mais rápido ele vai conseguir ser atendido e mais rápido ele vai ficar bem", explicou.

A Seap afirmou que desde que ele ingressou no sistema prisional, em 25 de agosto de 2021, o Faraó dos Bitcoins já foi atendido três vezes no Hospital penitenciário Hamilton Agostinho, no Complexo de Gericinó, Zona Oeste do Rio, e em nenhuma dessas ocasiões foi constatado qualquer problema de saúde que necessitasse uma internação hospitalar.

Na tarde desta sexta-feira (30), por ordem da Secretária de Administração Penitenciário, a inspetora de Polícia Penal Maria Rosa Nebel, Gladson foi novamente levado ao Hospital Hamilton Agostinho para avaliação médica. Ele foi examinado e voltou para a cela. De acordo com a Seap, Gladson estava com dor lombar e pressão alta, que no caso dele é crônica.

Procurada, a defesa do Faraó dos Bitcoins não retornou aos contatos. O espaço segue aberto para manifestação.