Policiais realizaram um cerco tático na rodovia, onde capturaram e prenderam o trioDivulgação

Publicado 30/09/2022 18:29

Rio – Agentes do 7º BPM (São Gonçalo), em conjunto com policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), prenderam, nesta quinta-feira (29), três homens na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), no km 06, em Tribobó, no município de São Gonçalo.

De acordo com a corporação, o trio foi abordado após uma informação de que um veículo havia sido roubado na rodovia. Após identificarem a localização dos criminosos, policiais realizaram um cerco tático para capturar e prender o trio.

A ação resultou na apreensão de uma pistola, um revólver, uma réplica de fuzil e um bloqueador de sinal. O carro também foi recuperado. A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP (São Gonçalo).