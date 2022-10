Estudantes da UFRJ brigam após suposta fala fascista em assembleia no Instituto de Economia, no Campus da Praia Vermelha - Reprodução/Redes sociais

Rio - Um vídeo mostra briga com socos e tapas entre estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), motivada por supostas declarações fascistas dentro do campus da instituição, na Praia Vermelha, Zona Sul do Rio, na quinta-feira (29). Nas imagens, é possível ver o momento que um aluno de calça preta e blusa vinho vai para cima de Wesley Diniz, estudante do curso de Economia. Eles trocam agressões verbais, inicialmente, e depois tentam se agredir fisicamente.

Em seguida, um terceiro aluno entra no meio para defender Wesley e uma briga física começa. Os demais participantes da assembleia tentam acalmar os ânimos. Um homem, ainda não identificado, solicita a saída dos envolvidos na briga para a direção do curso.

Veja o vídeo:

AGRESSÃO NA UFRJ DURANTE ASSEMBLEIA ESTUDANTIL.

Wesley Diniz é estudante de economia na UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro.



NÃO PODEMOS TOLERAR QUE EPISÓDIOS DE VIOLÊNCIA POLÍTICA E FÍSICA CONTINUEM ACONTECENDO NO NOSSO PAÍS! DENUNCIEM! pic.twitter.com/maIhkCunPX — Wesley Diniz (@WesleyDinizPT) September 29, 2022

De acordo com o coletivo Juntos UFRJ, o primeiro estudante que aparece nas imagens confrontando os demais alunos é João Pedro Castro Garcia. "Ele agrediu outros alunos fisicamente e verbalmente durante a assembleia de estudantes do Instituto de Economia, que debatia as eleições e a defesa da democracia brasileira", escreveu o perfil.

O coletivo solicitou ainda uma apuração rígida diante dos fatos, visto que o aluno João Pedro, segundo os estudantes, teria sido denunciado por racismo e apologia ao nazismo anteriormente. "O Juntos UFRJ repudia veementemente o ocorrido e se solidariza com os alunos que sofreram a agressão. É inadmissível esse tipo de comportamento dentro de uma universidade pública, local que deve sempre zelar pela democracia e ser um polo anti-fascista nesse momento político crucial para a história brasileira", escreveu o perfil.

"Eu estava na UFRJ, na assembleia do meu curso, e estávamos discutindo o momento atual do país. A gente teve a participação desse estudante que invoca o fascismo e nazismo e participou do momento para tumultuar", disse Wesley Diniz.

A Direção do Instituto de Economia (IE) e a Reitoria da UFRJ informaram que estão acompanhando o caso e que será criada uma sindicância para apurar o ocorrido o mais rápido possível, porque entende a seriedade da situação.



"Repudiamos veementemente toda forma de violência contra a dignidade humana porque o ethos social da UFRJ é educar para emancipar. Lamentamos, ainda, a ofensa sofrida pelos estudantes e nos solidarizamos com os discentes atacados. Ataques não podem ser tolerados e sempre terão todo rigor da UFRJ."

Questionada sobre a procedência do histórico do estudante João Pedro, a universidade informou que não compartilha histórico de alunos por se tratar de informação pessoal.

A reportagem tenta contato com João Pedro Garcia.