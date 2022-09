Câmeras de segurança flagraram o momento em que dupla cometeu assalto em São Francisco - Reprodução

Publicado 29/09/2022 20:21

Rio - Traficantes de drogas da região do Monan, em Pendotiba, Região Oceânica Niterói, sequestraram e teriam executado dois homens que praticavam assaltos a pedestres nas proximidades do bairro. A informação circula por meio de áudios em redes sociais e aplicativos de mensagens. Na conversa, os criminosos informam sobre a captura da dupla e que, após uma "surra", os dois seriam mortos. A polícia foi acionada para realizar uma busca de reféns na região, mas nada encontraram.

Os dois homens capturados, que não tiveram suas identidades reveladas, seriam os mesmos que aparecem em imagens de circuito de câmeras de segurança, roubando moradores na Zona Sul de Niterói no início desta semana.

Em uma das imagens, os bandidos aparecem se posicionando na contramão de uma rua e obrigam um condutor de caminhão a parar, atacando uma pessoa que estaria no carona do veículo. Após render as pessoas no carro, um comparsa salta da moto e rouba o motorista. Logo em seguida, ordena que a vítima deixe o local e se desloca na direção oposta.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) foram acionados, nesta quinta-feira (29), para verificar informações sobre dois suspeitos de realizar roubos na região de Niterói, torturados no interior da Comunidade do Monan. De acordo com os agentes, a execução seria uma pena imposta pelo grupo de chefes das quadrilhas, que nessas ocasiões se reúnem e se autodenominam como membros do tribunal.



Ao chegar ao local, os policiais realizaram ações de buscas e não encontraram os referidos homens. A polícia ainda reiterou que, de acordo com informações de populares, não houve nenhuma ação desta natureza na comunidade, e que o policiamento foi intensificado na região.