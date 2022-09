Durval Teófilo foi morto por militar ao entrar na sua própria casa em condomínio em São Gonçalo - Reprodução

Durval Teófilo foi morto por militar ao entrar na sua própria casa em condomínio em São GonçaloReprodução

Publicado 28/09/2022 21:58

Rio - A viúva de Durval Teófilo, assassinado no dia 2 de fevereiro desse ano pelo vizinho militar, desenvolveu um site para pedir justiça pela morte do marido. Em iniciativa, na forma de petição, Luziane Teófilo pede ajuda para que o sargento da Marinha Aurélio Alves Bezerra aguarde o julgamento preso.

Junto com a cunhada e o advogado, Luziane criou o site em forma de protesto pela decisão do desembargador Cairo Ítalo França David, da 5º Câmara Criminal, que determinou a soltura do militar, no último 10. De acordo com o advogado, a família está “consternada com toda situação e clama por justiça.”.Durval Teófilo Filho, de 38 anos, foi baleado por Aurélio Alves Bezerra quando chegava em casa. O sargento chegou a socorrer Durval e foi preso em flagrante. O crime foi na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, 1.520, no Colubandê, por volta das 23h.À PM, Aurélio disse que chegava em casa quando avistou um homem se aproximando de seu veículo “muito rápido”. O militar afirmou ter atirado três vezes, atingindo a barriga de Durval.Luziane Teófilo, mulher de Durval, disse que escutou os tiros. Ela afirma ainda que o marido morreu porque era preto.Aurélio então se aproximou de Durval e viu que ele não estava armado. Ainda segundo o depoimento, Durval chegou a dizer a Aurélio que era morador do mesmo condomínio.O militar, então, socorreu o vizinho ferido, levando-o ao Hospital Estadual Alberto Torres, onde foi preso. Durval não resistiu e morreu na unidade.Aos PMs, Aurélio informou que “a localidade é perigosa e costuma ter muitos assaltos”.