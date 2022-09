Postos da cidade voltaram a oferecer a primeira dose contra a covid-19 para as crianças - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 28/09/2022 11:51 | Atualizado 28/09/2022 11:55

Rio - O município do Rio de Janeiro voltou a oferecer, nesta quarta-feira (28), a primeira dose da vacina contra a covid-19 para crianças com idades entre 3 e 4 anos. A aplicação havia sido suspensa há mais de um mês, em 8 de agosto , por falta de doses da CoronaVac, único imunizante autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para proteger a faixa etária.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), também devem retornar aos postos de vacinação da cidade, as crianças que ainda não receberam a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus, respeitando o intervalo estipulado no comprovante. A recomendação da pasta é para que voltem, preferencialmente, ao local onde tomaram a primeira.

Segundo o Painel Rio COVID-19, da prefeitura, até o momento, apenas 25% das crianças com 3 e 4 anos foram imunizadas com a primeira dose. Dessa forma, 75% desse grupo ainda não foi vacinado contra a doença. Já entre as crianças de 5 a 11 anos, 58% estão totalmente vacinadas, 24% receberam a primeira e 18% não tomou nenhuma dose. Os locais de vacinação podem ser consultados no site coronavirus.rio/vacina