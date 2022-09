Agentes gravaram vídeos e fizeram fotos do ato sexual, ocorrido durante o plantão noturno da última sexta-feira (23) - Foto/Reprodução

Agentes gravaram vídeos e fizeram fotos do ato sexual, ocorrido durante o plantão noturno da última sexta-feira (23)Foto/Reprodução

Publicado 28/09/2022 18:08

Rio - A Polícia Militar investiga uma denúncia de que policiais militares fizeram sexo com uma mulher dentro da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins, na Zona Norte do Rio, durante o plantão noturno da sexta-feira passada (23). De acordo com o comando da Coordenadoria de Polícia Pacificadora, os policiais envolvidos foram ouvidos na Corregedoria da Corporação na tarde desta quarta-feira (28).



Nas fotos e vídeo produzidos pelos próprios militares aparecem os agentes fardados fazendo sexo com a mulher. Em algumas imagens é possível vê-la apenas de calcinha e sutiã com armas em cima da barriga. Outra foto mostra a mulher vestindo uma camisa branca semelhante a que os policiais usam por baixo da farda.

"Ressaltamos que a Polícia Militar não compactua com o cometimento de crimes ou desvios de conduta por parte de seus integrantes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos", informou a corporação por meio de nota oficial.

