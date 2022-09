Agentes conseguiram recuperar o caminhão e parte da carga de bebidas energéticas - Divulgação

Publicado 28/09/2022 15:29 | Atualizado 28/09/2022 15:34

Rio – Agentes do 3° BPM (Méier) recuperaram, na manhã desta quarta-feira (28), um caminhão de carga de bebidas energéticas roubado por criminosos na comunidade do Morro do Urubu, na Zona Norte do Rio. Segundo os policiais, o motorista, a mulher e o filho foram resgatados durante a ação, com parte da carga.

Segundo a corporação, o motorista e sua família foram assaltados enquanto passavam pela rodovia Washington Luíz, quando foram levados para o interior da comunidade. De acordo com o comando da unidade, uma equipe do Grupamento de Ações Táticas foi acionada para verificar a informação, quando foi recebida a tiros por um grupo de criminosos armados.

Ainda segundo os policiais, após o cessar dos disparos, os agentes conseguiram recuperar o caminhão junto de parte da carga e resgatar o motorista do veículo. O caso foi encaminhado para a 44ª DP (Inhaúma).