Metrô vai funcionar normalmente, como de praxe aos fins de semana com transferência na estação EstácioDivulgação / MetrôRio

Publicado 28/09/2022 16:35

Rio - Para que os eleitores possam chegar tranquilos e em segurança ao seu colégio eleitoral, o Dia procurou a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) e as concessionárias, nesta quinta-feira (28), para entender como elas irão operar no próximo domingo (2), dia do 1º turno das eleições.



A SuperVia informou que, no domingo, o funcionamento dos trens seguirá de acordo com a grade horária de domingos e feriados programada para cada ramal – que pode ser consultada no site da empresa . Além disso, os passageiros podem se programar antecipadamente consultando os horários na ferramenta "Planeje Sua Viagem" no site e no aplicativo da concessionária. Em caso de dúvidas, basta contatar a Central de Atendimento pelo número 0800 726 9494.

O Metrô Rio disse que também vai funcionar normalmente, como de praxe aos fins de semana, com transferência na estação Estácio. Porém, para oferecer mais comodidade e facilidade aos passageiros que irão votar, a concessionária afirmou que vai disponibilizar trens extras e reforço no efetivo das equipes (confira abaixo). No domingo, a operação acontece das 7h às 23h, enquanto o Metrô na Superfície vai operar das 7h às 22h30.





A concessionária orientou também que os clientes priorizem os meios digitais para recargas e pagamento, como o aplicativo e site do cartão Giro ou método por aproximação NFC.

Procurada, a SMTR informou que ainda não há definição sobre como será o funcionamento dos transportes. Já a Rio Ônibus explicou que as diretrizes virão da prefeitura e que, portanto, acatará a determinação enviada.



Confira os horários de funcionamento do metrô no fim de semana de eleições:



Metrô - Linhas 1, 2 e 4



Sábado (01/10): das 5h à meia-noite

Domingo de eleições (02/10): das 7h às 23h



Transferência entre as linhas 1 e 2



Sábado (01/10) e domingo de eleições (02/10): na Estação Estácio



Metrô na Superfície (MNS) - Antero de Quental/Gávea e Botafogo/Gávea



Sábado (01/10): das 5h às 23h30



Domingo de eleições (02/10): das 7h às 22h30