Os vizinhos alertaram as autoridades municipais a respeito do caso - Divulgação

Publicado 28/09/2022 14:54 | Atualizado 28/09/2022 16:46

Rio - Uma operação da prefeitura do Rio resgatou, nesta quarta-feira (28), 12 cachorros que viviam em ambiente insalubre e sofriam maus-tratos em uma casa no bairro de Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio.

As autoridades municipais foram alertadas por vizinhos. Nesta terça-feira (27), agentes da Secretaria de Ordem Pública (Seop) foram ao local e constataram as péssimas condições de higiene do local.

A operação foi realizada de forma conjunta entre a Subprefeitura da Zona Norte e a Secretaria de Defesa e Proteção dos Animais. Os cachorros foram levados à Fazenda Modelo da Prefeitura, onde serão acolhidos e tratados para que possam em breve ser colocados disponíveis para a adoção.

"São políticas dessa prefeitura o cuidado e o bem-estar dos animais. Fatos como esse não passam impunes. O responsável terá de responder e torcemos para que os cães tenham logo um novo lar", afirmou o subprefeito Diego Vaz. O responsável pelo local foi conduzido para a 11ª DP (Rocinha) para prestar esclarecimentos. A polícia aguarda um laudo veterinário para dar prosseguimento à investigação.