Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 10 quilos de maconha em dois veículos abordados na BR-116, em Piraí - Divulgação

Publicado 28/09/2022 16:47

Sul Fluminense - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três pessoas e apreendeu cerca de dez quilos de maconha após abordar dois veículos na BR-116, em Piraí, no sul do estado, nesta terça-feira (27).



A ação ocorreu em conjunto com a Polícia Civil. A maconha confiscada consistia em um tablete e 1600 sacolés embalados prontos para venda. Os dois veículos, 29 mil pinos vazios para venda de cocaína, dois celulares e um drone também foram apreendidos.

A captação foi possível devido a troca de informações de inteligência entre as forças policiais. Segundo um dos detidos, o material estaria sendo transportado da cidade do Rio para Resende, no sul Fluminense.Os detidos, veículos e material apreendidos foram encaminhados para a Polícia Judiciária.