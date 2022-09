Motorista perdeu o controle do ônibus, após colidir com carro e atingiu muro na Avenida Brasil - Marcos Porto / Agência O Dia

Motorista perdeu o controle do ônibus, após colidir com carro e atingiu muro na Avenida BrasilMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 28/09/2022 08:50 | Atualizado 28/09/2022 09:51

Rio - Uma mulher ficou ferida em um acidente entre um ônibus e um carro, na manhã desta quarta-feira (28), na Avenida Brasil, próximo ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), no Caju, bairro da Zona Portuária. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima, que foi identificado como Ana Paula S. Ferreira, sofreu múltiplos ferimentos e foi encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não divulgou informações sobre o estado de saúde dela.



Militares do quartel de Benfica foram acionados às 6h50 para a ocorrência. Após a batida, o motorista do ônibus perdeu o controle e atingiu um muro. No local, os bombeiros resgataram a mulher das ferragens. Ainda não há informações sobre o veículo da vítima.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o acidente ocupa uma faixa da Avenida Brasil, sentido Zona Oeste. Além do Corpo de Bombeiros, equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) estão no local. Às 7h24, o trânsito sentido Zona Oeste apresentava retenção.

AV. BRASIL: acidente com ônibus ocupa uma faixa da via, sentido Zona Oeste, na altura do Caju. Trânsito com retenção. CET-Rio e bombeiros no local.



LINHA VERMELHA: boas condições no sentido Baixada.

#viasexpressas#CORRio #CORInforma — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) September 28, 2022

*Estagiário sob supervisão de Larissa Henriques