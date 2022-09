Assaltante foi conduzido à 12ª DP (Copacabana) - Divulgação

Assaltante foi conduzido à 12ª DP (Copacabana)Divulgação

Publicado 27/09/2022 17:41 | Atualizado 27/09/2022 17:44

Ro - Um homem de 23 anos foi preso em flagrante, na tarde desta terça-feira (27), acusado de roubar um telefone celular de um adolescente de 16 anos, na Pedra do Arpoador, em Ipanema, Zona Sul. A prisão foi realizada por Guardas do Subgrupamento de Operações de Praia (SGOP). A identidade do assaltante não foi revelada.



Segundo os agentes, eles foram acionados pela própria vítima, logo após o crime. O adolescente teria apontado o acusado, que ainda estava próximo ao local. Os guardas então detiveram o homem e encontraram com ele o aparelho celular roubado.



O assaltante foi levado para a 12ª DP (Copacabana), onde a ocorrência foi registrada.