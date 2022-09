Cordão avaliado em R$ 1,5 foi recuperado pelos agentes do Rio+Seguro - Divulgação

Publicado 27/09/2022 17:05

Rio - Um adolescente de 13 anos foi apreendido por furtar um cordão de ouro na tarde desta terça-feira (27) na Rua Hilário Gouvêa, em Copacabana, Zona Sul do Rio. O colar avaliado em cerca de R$ 1,5 mil foi recuperado e o suspeito tinha um mandato de apreensão em aberto.

Os agentes do programa Rio+Seguro, da Secretaria de Ordem Pública (Seop), informaram que estavam na Praça Serzedelo Corrêa quando foram acionados por duas mulheres. Elas disseram que uma delas tinha acabado de ser furtada em frente à Paróquia Nossa Senhora de Copacabana.

Os policiais começaram a busca pelo adolescente e o encontraram na faixa de areia da praia. Em seguida, ele foi encaminhado à 12ª DP (Copacabana) e os agentes recuperaram o cordão.

"Essa prisão é muito importante para a segurança do bairro de Copacabana, que conta com o programa Rio+Seguro, da Seop, que faz patrulhamento diário no bairro, inclusive de madrugada. Dessa forma, a prefeitura colabora com a segurança pública", destaca o secretário de Ordem Pública Brenno Carnevale.