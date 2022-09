Vereador William Siri esteve na 35ª DP (Campo Grande) para registrar um boletim de ocorrência - Reprodução / Redes sociais

Vereador William Siri esteve na 35ª DP (Campo Grande) para registrar um boletim de ocorrênciaReprodução / Redes sociais

Publicado 27/09/2022 16:01 | Atualizado 27/09/2022 16:12

Rio - O candidato a deputado federal William Siri (PSOL) garante ter sido vítima de um ataque no sábado passado (24), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Nas redes sociais, o vereador disse que foi atingido por um carro enquanto fazia campanha eleitoral no Bar do Pelé, na Rua Avaré. Ele afirma que ficou com a perna ferida e teve o tênis e parte da calça rasgados pelo impacto.

"A gente já vem tendo muitos ataques nas redes sociais e nas ruas também. Mas agora, quando parte para a violência política e física, não tem como naturalizar isso", afirmou Siri. "Eu estava no Bar do Pelé, conversando com as pessoas de costas para a rua. As pessoas que estavam ali pedindo voto viram quando o carro estava chegando bem próximo de mim e jogou o carro para minhas pernas", relatou.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por William Siri 5022 (@williamsirirj)

Em um vídeo gravado em frente à 35ª DP (Campo Grande), o vereador diz que realizou um registro de ocorrência na unidade. A Polícia Civil informou que os agentes estão investigando o caso e buscam imagens para ajudar a esclarecer os fatos e tentar identificar os envolvidos.