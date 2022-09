Ex-secretário de Saúde do Rio, Daniel Soranz, em reunião sobre panorama da covid-19 - Foto/Reprodução

Publicado 27/09/2022 15:58

Rio - A média móvel de mortes em decorrência do coronavírus no estado do Rio se manteve em queda, apresentando uma redução em 56% na última segunda-feira (26), data em que foi divulgado o consórcio dos veículos de imprensa. A média móvel é calculada a partir da média de casos dos últimos sete dias. O indicador é considerado por especialistas como a forma mais eficaz de medir a evolução da doença.

Os números são os de menor patamar em dois anos de pandemia, segundo apurou o consórcio de veículos de imprensa. De 2021 para cá, o Rio tem apresentado resultados cada vez melhores em relação aos índices da covid-19. Uma das principais medidas para a diminuição dos números é a forte campanha de vacinação estabelecida pelo governo do município, que resultou na cobertura vacinal completa de 91% da população do Estado acima dos 12 anos. Neste período, foi criado o Plano de Contingência do Município do Rio de Janeiro para o enfrentamento do coronavírus na cidade, sob a gestão de Daniel Soranz, ex-secretário de Saúde do Estado e atual candidato a Deputado Federal.

Além disso, o Rio contou com a instituição do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC) e do Centro de Operações de Emergência da Covid-19, para monitoramento da doença e tomada de decisões. A administração de Soranz também contribuiu para a criação do CIE (Centro de Inteligência Epidemiológica), portal de monitoramento para auxiliar nas decisões em saúde pública.

Números no Rio

Nas últimas 24 horas, o Estado do Rio registrou 3.415 casos e 15 mortes por covid-19. De acordo com o Painel Coronavírus Covid-19, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o estado tem até o momento um total de 2.512.486 diagnósticos positivos para o vírus e 75.680 óbitos.

A taxa de ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) é de 21% e a dos leitos de enfermaria está em 17%. Já a letalidade da doença manteve o mesmo percentual de 3,01% registrado.

Segundo a SES, o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.