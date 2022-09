Paróquia São Cosme e Damião, no Andaraí - Marcos Porto/Agência O Dia

Paróquia São Cosme e Damião, no Andaraí

Publicado 27/09/2022 14:26 | Atualizado 27/09/2022 17:19

Rio - O Dia de São Cosme e Damião foi marcado por homenagens e celebrações por toda a cidade, nesta terça-feira (27). A principal paróquia dedicada aos santos no Rio, no Andaraí, na Zona Norte, recebeu centenas de fiéis desde cedo. Nas ruas, a tradição da distribuição de doces fez a alegria da criançada.

Moradora da Tijuca, Ivania Cristina, de 69 anos, é devota de São Cosme e Damião desde criança e esteve na paróquia do Andaraí, na Rua Leopoldo, por um motivo especial. "Há pouco tempo, nós obtivemos uma graça na família. Meu irmão fez um transplante cardíaco, e graças a Deus, à Santa Rita de Cássia e a São Cosme e Damião, ele completou sete meses de cirurgia e está bem. Então, eu fui à igreja para agradecer esse milagre em nossas vidas. Hoje eu sei o que é ter fé", disse a consultora de planos de saúde.



Os irmãos Mariana e Gustavo Bom Braga, de 4 e 6 anos, estavam acompanhados da avó e saíram cedo para pegar doces na rua, no bairro da Freguesia, em Jacarepaguá, Zona Oste do Rio. Segundo Gustavo, a melhor parte do saquinho são as balas sortidas. "Eu saio correndo atrás dos carros na rua para pegar um montão de doce. Mas, quando chego em casa, já como tudo de uma vez", contou o pequeno.



Julia Alves, 8, também foi atrás de guloseimas nas ruas da Freguesia. Ela contou que sentiu diferença na quantidade de pessoas distribuindo doces este ano. "Vou todo ano, desde que nasci. Mas eu fico só na porta do meu condomínio, não fico andando pela rua. Hoje mais cedo estava meio parado, não tinha muita gente. Pelo meio da manhã é que ficou mais movimentado”, disse ela, que estava sob os olhares da mãe.



Maria Eduarda Araújo, 11, revelou que gosta de passar o dia pegando doces. "No ano passado, nem voltar em casa pra almoçar, eu voltei. Fiquei o dia inteiro andando atrás de doce. Isso, para mim, é uma tradição de família. Saio nesse dia desde muito nova com a minha mãe e minhas amigas", contou Duda.

Membros do Instituto Expo Religião fizeram uma distribuição ecumênica de doces em São Cristóvão, na Zona Norte, para as crianças da Barreira do Vasco e Tuiuti. A iniciativa contou com membros das religiões católica, umbandista, ifá, hare krishna, wicca, xamanismo, catimbó, Fé Bahá'i, espírita e judaica. Foram distribuídos 400 saquinhos. Segundo a fundadora do Instituto, Luzia Lacerda, o clima foi de muita festa. "Foi gratificante. Eu acho que nós conseguimos concretizar o nosso intuito: fazer uma criança sorrir. Foi muito bom", comemorou a jornalista.

Em Oswaldo Cruz, na Zona Norte, a tradição também foi mantida na antiga sede da Portela, conhecida como Portelinha, onde integrantes da Galeria da Velha Guarda da agremiação, que completará 100 anos em 2023, distribuíram doces.

Entenda a importância dos santos



Cosme e Damião eram irmãos gêmeos e médicos, e exerciam a profissão sem nenhum custo para a população da Egeia, na Ásia menor. Missionários, foram perseguidos pelo imperador romano Diocleciano. Eles foram acusados de serem inimigos dos deuses romanos e usar feitiçaria para disfarçar as curas, e por volta de 300 d.C, foram decapitados. Na celebração católica, o dia dos santos é 26 de setembro.



Nas religiões de matriz africana, os irmãos representam os orixás Ibejis e a comemoração ocorre em 27 de setembro. Também gêmeos, as divindades resolviam os problemas levados a eles e em agradecimento, recebiam brinquedos e doces. Algumas religiões ainda acreditam que eles tinham um trigêmeo, chamado Doum, que teria morrido ainda criança. Assim, os outros irmãos se tornaram médicos para curar a todas as crianças, de forma gratuita. Doum é considerado o protetor das crianças de até 7 anos.