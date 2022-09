Monique Medeiros, mãe do menino Henry, segue aguardando julgamento em liberdade - Arquivo/Pedro Ivo/Agência O Dia

Monique Medeiros, mãe do menino Henry, segue aguardando julgamento em liberdadeArquivo/Pedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 27/09/2022 14:25 | Atualizado 27/09/2022 14:55

Rio - A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou, nesta terça-feira (27), os pedidos do Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal pela revogação da prisão preventiva da professora Monique Medeiros da Costa e Silva. Seu ex-namorado, o médico e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, teve recurso da defesa indeferido e permanece preso pelos crimes. Ambos são réus por torturas e homicídio contra Henry Borel Medeiros, filho de Monique e enteado do político.

Os recursos questionavam a decisão do ministro João Otávio de Noronha, que atendeu a solicitação dos advogados de defesa, Camila Jacome, Hugo Novais e Thiago Minagé, concedendo a ré, no último mês de agosto, o direito de responder ao processo em liberdade. Ao todo, cinco ministros votaram contra a revogação, sendo eles Félix Fischer, Reynaldo Soares da Fonseca, Jorge Mussi, Joel Ilan Paciornik e Ribeiro Dantas.

No recurso do MPF, o procurador regional da República, Osvaldo Capilari Júnior, citou necessidade de "manutenção da segurança e da tranquilidade de testemunhas da ação penal" para a revogação da prisão preventiva de Monique.

Na peça jurídica produzida pelo MPE-RJ, por sua vez, os promotores Rodrigo de Almeida Maia, Orlando Carlos Neves Belém e o subprocurador Roberto Moura Costa Soares destacaram que a prisão preventiva de Monique é necessária com base “na gravidade em concreto da conduta, diante do homicídio e tortura de menor de idade, filho de 4 anos de idade, e também diante da coação de testemunhas e fraude processual”.

A defesa de Monique afirmou, em nota, que recebe a decisão do STJ com respeito e em consonância com os preceitos constitucionais e processuais em vigor. Ressaltam ainda que a liberdade da cliente não representa nenhum risco ao bom andamento do processo. Por fim, reforçam que "a defesa sempre atuou de forma ética e técnica nos autos do processo, o que foi reconhecido pela juíza de primeira instância e ratificado pelo tribunal superior, os quais agiram de acordo com as regras processuais".



Procurada, a defesa de Jairinho não respondeu à reportagem para comentar a decisão da Corte. No entanto, o espaço segue aberto.