Solenidade da assinatura aconteceu na segunda-feira (26), no Recreio dos Bandeirantes - Divulgação

Publicado 27/09/2022 14:24

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro assinou, na noite desta segunda-feira (26), um convênio com a Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) para custear a hospedagem de mais de seis mil atletas participantes dos Jogos Estudantis Brasileiros, os JEB’s 2022, a maior competição escolar do país e o único evento escolar que conta com a participação de todos os Estados da federação.



"É com enorme satisfação que assinamos esse convênio com a CBDE, a fim de dar apoio para milhares de crianças e adolescentes que se dedicam com muito amor ao esporte. O Rio de Janeiro estará sempre de portas abertas para recepcionar e fomentar esse tipo de evento, sobretudo relacionados à base", ressaltou o secretário de Esporte e Lazer, Alessandro Carracen. Esse convênio, assinado por meio da pasta, acontece pela primeira vez na história.



Além dele, estiveram presentes na solenidade da assinatura, realizada no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste, o ex-secretário da pasta, Gutemberg Fonseca, que iniciou o processo relacionado ao convênio, o presidente da CBDE, Antônio Hora Filho, o diretor do Departamento de Esportes de Base e de Alto Rendimento (DEBAR), da Secretaria Especial de Esporte, Luis Roberto Duarte e o presidente da Federação Estudantil do Estado do Rio de Janeiro (FEERJ), Eduardo Augusto Domingues.



Os JEB’S 2022 ocorrerão no Parque Olímpico da Barra, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste, do dia 31 de outubro até o dia 14 de novembro e vão reunir atletas de 12 a 14 anos em 17 modalidades diferentes.