CPI dos Trens apontou que sistema ferroviário do Rio de Janeiro está em pré-colapsoMarcos Porto / Agência O Dia

Rio - Passageiros que dependem dos trens para se locomover no estado sofreram com 1.818 atrasos em viagens que ocorreram nos últimos três meses. Um levantamento da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes do Rio (Agetransp) apontou que as principais justificativas são os furtos de cabos que afetam a rede aérea e o sistema de sinalização do serviço. Entretanto, para parte dos problemas, a SuperVia não apresentou explicação.

Entre junho, julho e agosto de 2022, respectivamente, ocorreram 1.242, 254 e 322 atrasos. O relatório da Agetransp mostra o ramal Santa Cruz como o mais afetado. Em junho foram 296, ocasionados pelos furtos de cabos que provocaram danos nas redes aérea e de sinalização, e outros 127 que não foram justificados pela SuperVia. Em julho, foram 70 por furtos de cabos do sistema de sinalização e mais 24 em que a concessionária não informou o motivo. Já em agosto, ocorreram 23 por conta dos furtos de cabos, além de 64 dos quais a empresa não apresentou explicação.

Em seguida, aparece o ramal Gramacho, que registrou em junho, 207 atrasos por furtos de cabos que afetaram as redes aérea e de sinalização e outros 119 sem explicação. No mês de julho, aconteceram 49 também por conta dos furtos e mais dez sem justificativa. No último mês, houve outros sete provocados por furtos de cabos do sistema de sinalização, dois por vandalismo que causaram danos nos equipamentos e mais dez que não foram justificados pela SuperVia.

O terceiro mais afetado pelos atrasos foi o Japeri, com 150 ocorrências de furtos de cabos que danificaram as redes aérea e de sinalização e outros 54 sem justificativa apresentada pela concessionária, no mês de junho. Já em julho, foram nove provocados pelo mesmo crime e mais 21 sem motivo esclarecido. Em agosto aconteceram 49 devido aos furtos e 118 que não foram explicados pela concessionária.

O ramal Saracuruna também registrou centenas de atrasos nos últimos três meses, dos quais 68 ocorreram por furtos de cabos que afetaram as redes aérea e de sinalização, em junho, e 128 que não tiveram o causa revelada pela empresa. Em julho, foram mais 12 por furtos de cabos do sistema de sinalização; cinco por vandalismo que causaram danos nos equipamentos e 24 sem justificativa. Em agosto, houve atraso por conta de dois furtos de cabos do sistema de sinalização; um caso de vandalismo com corte de cabos da rede elétrica e 19 sem motivo esclarecido.

O ramal de Deodoro teve três atrasos no mês de agosto, mas não registrou o problemas ente junho e julho. Já o Guapimirim teve três em junho, dois em julho e cinco em agosto. O Paracambi teve dez atrasos somente em julho. Por fim, a extensão Vila Inhomirim teve sete atrasos em cada um dos dois primeiros meses analisados e oito no último.

Nesta terça-feira (27), por volta das 5h, as partidas dos trens da Central do Brasil para Gramacho foram suspensas por conta de uma ocorrência no sistema de energia, e a circulação levou aproximadamente uma hora para ser restabelecida. Já na segunda-feira (26), uma manutenção emergencial de rede aérea, por volta das 12h, fez com que o ramal Santa Cruz com destino à Central não realizasse paradas nas estações Oswaldo Cruz, Piedade, Méier, Engenho Novo, Sampaio, Riachuelo e Praça da Bandeira, que ficaram fechadas. O serviço foi normalizada por volta das 16h.

Frequentemente, os usuários dos trens utilizam as redes sociais para se queixarem do serviço. "Se fosse algo pontual eu acharia educado, mas os atrasos são constantes. Pedir desculpas não evita que trabalhadores percam o emprego por causa dos atrasos recorrentes. Nem parece que é uma concessão de serviço essencial", se queixou uma passageira. "Que horas vou chegar em casa? Trem com viagem lenta e parando direto. Quando vamos ser respeitados?", questionou outro. "A Supervia administra os trens do RJ há anos e simplesmente não aprendeu até hoje como nõo atrasar os trens", criticou mais um. "Pago passagem para ser humilhado, falta de respeito", desabafou um passageiro.

De acordo com a Agência Reguladora, o contrato de concessão do serviço prevê o índice mínimo de 85% no cumprimento do tempo de viagem por ramal e o expurgo dos atrasos. O órgão considera, para efeito de cálculo, as ocorrências não justificadas que, na prática, seriam decorrentes de falhas da operadora. A Agetransp disse também que os dados enviados ainda serão analisados pela Câmara de Transportes e Rodovias, para verificação de atendimento ou não aos parâmetros estabelecidos contratualmente. Confira a íntegra da nota abaixo.

Procurada, a SuperVia informou que "vem realizando estudos periódicos com o objetivo de adequar toda a grade de horários operacionais com a atual realidade do sistema" e que "as melhorias no sistema ferroviário da SuperVia vêm ocorrendo, mas é um processo que leva tempo". A concessionária ressaltou ainda que em 19 de setembro, os passageiros do ramal Belford Roxo passaram a contar com uma viagem expressa, partindo da estação Belford Roxo com destino à Central do Brasil, por volta das 6h20, quando um trem parador foi transformado em expresso. Confira a nota na íntegra abaixo.

Sistema em pré-colapso

No último dia 5, a CPI dos Trens da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) apresentou o relatório final, após 13 reuniões ordinárias com interrogatórios e cinco visitas de campo em seis meses. O documento concluiu que o sistema ferroviário do Rio de Janeiro está em pré-colapso , com atrasos constantes; interrupção de serviços; falta de acessibilidade, banheiros em apenas 2/3 das estações; distâncias perigosas entre vagões e plataformas; e construções irregulares no entorno dos 270 quilômetros de malha ferroviária que cortam 12 municípios.

A CPI apontou ainda a necessidade de uma auditoria patrimonial da SuperVia já que, para o presidente da Comissão, deputado Waldeck Carneiro (PSB), "houve uma maior preocupação em garantir o equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão do que a garantia da oferta de um serviço de qualidade à população". O relatório será votado até o dia 10 de outubro, prazo em que os parlamentares podem apresentar acréscimos, e depois seguirá para para sessão do plenário da Alerj.

Especialistas ouvidos pela reportagem do Dia apontaram que mudanças estruturais são fundamentais para o modal, uma vez que o pré-colapso se caracteriza por uma situação na qual o conjunto de problemas é tão grave que leva a uma disfuncionalidade dos serviços, a ponto poder ocasionar a sua interrupção. A situação em que o sistema se encontra é consequência de uma séria de fatores que fazem com que a operação seja "extremamente insegura e produza várias violências para quem o utiliza".



Nota Agentransp

"O contrato de concessão prevê o índice mínimo de 85% no cumprimento do tempo de viagem, por ramal. O contrato também prevê o expurgo dos atrasos que sejam justificados de acordo com a tabela que segue na última página. Portanto, para efeito dos cálculos, são considerados os atrasos não justificados – na prática, aqueles decorrentes de falhas da operadora. Os dados enviados ainda serão analisados pela Câmara de Transportes e Rodovias para verificação de atendimento ou não aos parâmetros estabelecidos contratualmente."

Nota Supervia

"A SuperVia vem realizando estudos periódicos com o objetivo de adequar toda a grade de horários operacionais com a atual realidade do sistema. No dia 19/09, os passageiros do ramal Belford Roxo passaram a contar com uma viagem expressa, partindo da estação Belford Roxo com destino à Central do Brasil, por volta das 6h20. Baseada em estudos de demanda, a SuperVia transformou um trem parador em um trem expresso nessa faixa de horário, que seguirá sem paradas em nove estações. As melhorias no sistema ferroviário da SuperVia vêm ocorrendo, mas é um processo que leva tempo."