Foram apreendidas uma arma, uma faca, uma touca balaclava e uma mochila - Divulgação

Foram apreendidas uma arma, uma faca, uma touca balaclava e uma mochilaDivulgação

Publicado 27/09/2022 11:45

Rio - Policiais militares do 18° BPM (Jacarepaguá) prenderam um suspeito com arma no bairro da Freguesia, Zona Oeste do Rio, na manhã desta terça-feira (27).

Os agentes faziam patrulha na Rua Edgard Werneck, quando viram um homem com mochila nas costas agindo de forma suspeita.

Em seguida, a equipe abordou ele e apreenderam uma mochila, uma arma, uma faca e uma touca balaclava.

A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara).