Carro que pegou fogo sendo rebocado no túnel Acústico Rafael Mascarenhas - Divulgação

Publicado 27/09/2022 09:21 | Atualizado 27/09/2022 09:40

Rio - Um carro pegou fogo no túnel Acústico Rafael Mascarenhas, que liga São Conrado com a Gávea, na Zona Sul do Rio, na manhã desta terça-feira (27). Por causa do incêndio, a via ficou interditada por cerca de 30 minutos. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o carro foi retirado do local às 8h42.



Ainda segundo o COR, o trânsito segue congestionado na Autoestrada Lagoa-Barra, no sentido Lagoa. O fluxo também está intenso na Avenida Niemeyer, opção para os cariocas que saem da Zona Oeste para a Zona Sul. Para quem segue em direção ao Centro ou à Zona Norte, o Alto da Boa Vista é uma opção.

Militares do 25ª GBM (Gávea) foram acionados às 7h54 para o local do acidente. O incêndio foi controlado pelos bombeiros por volta de 8h30. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve feridos no acidente. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.