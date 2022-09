Contra Pablo Souza da Silva foi expedido um mandado de prisão pelo crime de feminicídio - Divulgação/Portal dos Procurados

Publicado 27/09/2022 07:12

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta terça-feira (27), um cartaz que pede informações para auxilar a Polícia Civil a localizar e prender Pablo Souza da Silva, de 30 anos, principal suspeito de envolvimento na morte à facadas da ex-companheira, Michele da Conceição Alexandrino Leite, 27, na última sexta-feira (23), no Morro do Fallet-Fogueteiro, no Rio Comprido, na Zona Norte do Rio. O homem já é considerado foragido da Justiça.

O agressor desferiu ao menos 27 facadas contra a vítima durante uma briga, dentro da casa dela, e os golpes teriam atingido a barriga e o pescoço da mulher. Pablo, que não aceitava o fim do relacionamento entre eles, fugiu da comunidade em seguida. Michele chegou a ser socorrida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas não resistiu aos ferimentos.

Nesta segunda-feira (26), pedidos por justiça marcaram o sepultamento da vítima, no Cemitério do Caju, na Zona Portuária. A mulher, que tinha uma medida protetiva contra o foragido, por conta das frequentes ameaças que recebia do agressor, deixa três filhos, frutos do relacionamento com Pablo. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Contra o suspeito, foi expedido um mandado de prisão por crime de feminicídio. Pablo também possui anotações criminais por tráfico e uso de drogas, além de já ter passagem pelo sistema penitenciário entre os 2014 e 2017. O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.