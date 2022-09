Policiais militares retiram barricadas durante operação em comunidades da Zona Oeste - Divulgação

Publicado 27/09/2022 08:41 | Atualizado 27/09/2022 11:24

Rio - Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) realizam operações, na manhã desta terça-feira (27), nas comunidades da Covanca e Jordão, ambas em Jacarepaguá, Caixa D'Água (Tanque) e Bateau Mouche (Praça Seca), todas elas na Zona Oeste do Rio. Segundo a PM, a ação tem objetivo de retirar barricadas das regiões. Até o momento, não há registro de prisão ou apreensão.

A ação conta com o apoio do 9ºBPM (Honório Gurgel), 14ºBPM (Gericinó), 27ºBPM (Santa Cruz), 31ºBPM (Recreio), 40ºBPM (Campo Grande) e 41ºBPM (Colégio). A corporação pede que moradores denunciem criminosos e o esconderijo de armas e drogas através do telefone 190. O anonimato é garantido.