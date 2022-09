Parte do vagão foi bloqueado para realização da festa - Reprodução

Parte do vagão foi bloqueado para realização da festaReprodução

Publicado 27/09/2022 11:23 | Atualizado 27/09/2022 13:02

Rio - Passageiros da SuperVia promoveram uma festa de aniversário dentro do vagão de um trem que circula no ramal de Japeri. O "evento" viralizou nas redes sociais e chamou a atenção pela decoração, que usou balões coloridos para deixar o ambiente ainda mais animado. A celebração, que aconteceu no ultimo sábado (24), às 5h, numa composição que ia para a Central do Brasil, foi registrada pelo técnico de farmácia Felipe Ribeiro, de 30 anos. Ele estava a caminho do trabalho quando se deparou com a "reunião".

Na imagem, é possível ver que parte do vagão está bloqueado com fita para impedir a entrada de "intrusos". De acordo com Felipe, a comemoração foi organizada por um grupo de pessoas que convive todo os dias, nos mesmos horários, durante as viagens. "É um pessoal que sempre pega o mesmo trem junto. Metade entrou em Engenheiro Pedreira e outra metade em Queimados. Cada um levou uma coisa, bolo, refrigerante, salgadinho. Aí, já arrumaram um jeito de travar as duas portas do canto, passaram uma fita para fazer um lacre e não deixar ninguém entrar. Depois isolaram e começaram a enfeitar a parte do vagão e fizeram a festa. Alguns passageiros não gostaram, fizeram cara feia porque o trem já vem lotado e fica um espaço grande sendo usado por poucas pessoas", explicou Felipe.



Ainda segundo o técnico de farmácia, cenas como essa são recorrentes nos trens do ramal de Japeri. "Não é a primeira vez que eu vejo isso, não, tem direto. Já vi várias vezes. Eles fazem em quase todos os aniversários do pessoal ali. Já vi pagode também, já vi até chá de bebê uma vez", contou Felipe.



Procurada, a SuperVia disse, através de nota, que "entende que o trem, por suas características, é culturalmente um espaço onde se formam diversos relacionamentos, ambiente que por tradição favorece a criação de laços entre os passageiros. Mas é fundamental conscientizá-los da importância de que sejam cultivados bons hábitos durante as viagens e o respeito aos direitos do próximo, por isso a SuperVia realiza campanhas nesse sentido. Com a colaboração dos clientes, é possível fazer do trem um ambiente bom para todos", afirmou a empresa.



Esta não é a primeira vez que uma composição da SuperVia ganha destaque por ser palco de eventos inusitados. Relatos de outras celebrações em vagões circulam nas redes sociais.

Nas redes sociais, cariocas fizeram piadas e reclamações sobre a situação. "Já sabem onde vou comemorar meu próximo aniversário", disse uma usuária. "Tinha que ser no de Gramacho, é mais vazio", sugeriu outra.

A fama dos cariocas, de protagonizar cenas inusitadas como essa, também foi lembrada. "Na moral, não dá com o Rio de Janeiro, esse lugar é inacreditável" e "do crente ao ateu, ninguém explica o carioca", comentaram internautas.



Outros, no entanto, reclamaram do ato, chamando- o de "abuso dessas pessoas" e um chegou a dizer que "cortava isso com gosto, nem que fosse com o dente", se referindo a fita que foi colocada para isolar a área. Houve também denúncias de recorrentes celebrações e reuniões nos trens. "Tá ótimo. Melhor que isso só, o último vagão de Santa Cruz, saindo da Central, às 18. É roda de samba, mesa de truco, cerveja e cigarro a rodo e banheiro de cabana humana. Tudo em um vagão só", contou uma usuária.

*Estagiário, sob supervisão de Raphael Perucci