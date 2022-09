Reforma na Lona João Bosco - Divulgação

Publicado 27/09/2022 10:10 | Atualizado 27/09/2022 10:20

Rio - A Secretaria Municipal de Cultura começou, nesta segunda-feira (27), as reformas da Lona João Bosco, em Vista Alegre, Zona Norte. A Prefeitura do Rio pretende reformar as seis lonas culturais da cidade e transformá-las em areninhas, espaços com infraestrutura mais moderna e acessível.

A primeira lona a passar pela reforma foi a que homenageia Sandra de Sá, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. A previsão de entrega ao público é até o mês que vem. As reformas geralmente duram de cinco a seis meses e fazem parte do programa de recuperação dos equipamentos culturais nas zonas suburbanas da cidade.

A próxima a ser transformada será a Herbert Vianna, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. A prefeitura mantém ainda as lonas Terra, em Guadalupe; Carlos Zéfiro, em Anchieta; e Jacob do Bandolim em Jacarepaguá, que aguardam licitação.

Para o secretário municipal de Cultura, Marcus Faustini, a revitalização desses espaços é muito significativa. "A marca histórica da cultura no Brasil é o abandono, então é importante investir na política cultural como um todo e priorizar as regiões populares da cidade", disse.

Na João Bosco, uma das mudanças previstas é a substituição da lona por uma estrutura de material termoacústico, para garantir mais conforto ao público e aos artistas. Será feito ainda isolamento acústico do espaço, que fica em área residencial. Os projetos são preparados por arquitetos da Empresa Municipal de Urbanização (Rio-Urbe).

Duas areninhas também vão receber manutenção: Gilberto Gil, em Realengo, e Renato Russo, na Ilha do Governador.