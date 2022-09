Avenida dos Democráticos, onde corpo de mulher foi encontrado - Google Street View

Avenida dos Democráticos, onde corpo de mulher foi encontradoGoogle Street View

Publicado 27/09/2022 11:51 | Atualizado 27/09/2022 12:04

Rio - Uma mulher, ainda não identificada, foi encontrada morta dentro de uma lixeira na manhã desta terça-feira (27), na Avenida dos Democráticos, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio, por policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Manguinhos.



De acordo com o comando da UPP, agentes foram acionados para encontro de cadáver e, ao chegarem no local, encontraram o corpo da mulher no interior da lixeira. A área fica atrás da cidade da polícia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h para a remoção de corpo na via. A vítima, segundo os agentes, tem aproximadamente 55 anos.

Testemunhas disseram que a mulher era usuária de drogas e teria sofrido uma overdose. Ainda de acordo com o relato, o corpo da vítima foi colocado dentro da lixeira por outros dependentes químicos.



A área foi isolada e o caso encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).