Limpeza da Estação Leopoldina - Divulgação

Limpeza da Estação LeopoldinaDivulgação

Publicado 27/09/2022 13:22

Rio - A Companhia Estadual de Engenharia de Transportes e Logística (Central) finalizou a retirada de 50 toneladas de entulho do terreno onde funcionava a Estação Leopoldina, na Avenida Francisco Bicalho. A limpeza durou duas semanas e faz parte do pontapé inicial para o cumprimento do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a União e o governo do estado, que visa a reforma e o restauro da antiga estação.

No acordo assinado em maio deste ano entre os governos federal e estadual, a Central, que é vinculada à Secretaria de Estado de Transportes, ficou responsável pela desocupação do pátio e retirada do lixo abandonado. Em paralelo, um processo administrativo foi aberto para despatrimonializar vagões, trilhos e locomotivas que ainda permanecem no local e precisam ser removidos.

O presidente da Central, Flavio Vieira, explicou o objetivo da empresa. “Nós estamos encaminhando ofícios às entidades que trabalham com patrimônio ferroviário para tentar localizar quem possa estar interessado na guarda dos bens e, assim, esvaziar todo o pátio da estação”, disse.

fotogaleria

A meta da companhia, que é responsável pelo transporte ferroviário não privatizado do Rio de Janeiro, é doar o material, como as carcaças de composições antigas, por exemplo, para organizações que demonstrem interesse e condições para preservar e manter os itens de valor histórico. Após a remoção, a União vai apresentar o projeto. O intuito é leiloar o terreno, que será tombado pelo patrimônio histórico e repassado à iniciativa privada.