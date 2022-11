Secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, foi eleito deputado federal - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 23/11/2022 14:41 | Atualizado 23/11/2022 14:58

Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio e deputado federal eleito, Daniel Soranz (PSD), foi nomeado para a equipe de transição do governo federal. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (22).

Nas redes sociais, Soranz agradeceu ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e ao vice Geraldo Alckmin. "Agradeço a confiança do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin. A partir de hoje integro a equipe de transição do governo no GT Saúde, é urgente retomar os princípios da RSB e assegurar que a saúde seja de fato um direito de todos", afirmou.

Ainda nesta terça-feira (22), Alckmin também anunciou Washington Quaquá , ex-Prefeito de Maricá, na Região Metropolitana do Rio, por dois mandatos consecutivos, e atual Deputado Federal eleito pelo estado do Rio de Janeiro, para compor a equipe de transição do governo na pasta de Desenvolvimento Social.

Os demais políticos estaduais que irão compor a equipe de transição em suas respectivas pastas são:

- Centro de governo: Deputado federal eleito Lindbergh Farias (PT);

- Comunicações: Deputado federal Aureo Ribeiro (Solidariedade);

- Cultura: Deputadas federais Benedita da Silva (PT); Jandira Feghali (PCdoB); e deputado Marcelo Calero (PSD)

- Igualdade racial - Deputada federal Taliria Petrone (PSOL)

- Meio ambiente: Deputado federal Alessandro Molon (PSB)