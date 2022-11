Presidente Lula e Deputado Federal Washington Quaquá - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 23/11/2022 12:21 | Atualizado 23/11/2022 12:45

Maricá - O Ex-Prefeito de Maricá por dois mandatos consecutivos, e atual Deputado Federal eleito pelo estado do Rio de Janeiro, Washington Quaquá, irá compor a equipe de transição do Governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.

O anúncio foi feito pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin que disse que o político maricaense vai ajudar no combate a fome do país e no Desenvolvimento Social.

Washington Siqueira ou simplesmente "Quaquá" como é conhecido, foi responsável pelo sucesso do governo do PT em Maricá, como prefeito começou a implementar várias políticas sociais no município, como a moeda social mumbuca, a implementação dos ônibus gratuitos para população "os vermelhinhos" como são conhecidos na cidade, e começou obras em todos os bairros, fazendo uma verdadeira revolução no município, que continuam até hoje nos dois governos de seu sucessor, Fabiano Horta (PT).

Agora o Deputado Federal Quaquá, oficialmente vai contribuir também na equipe de transição do Governo do presidente eleito, Lula.