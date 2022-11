Serão construídas dez novas creches em Maricá - Foto: Divulgação

Publicado 22/11/2022 19:38 | Atualizado 22/11/2022 19:38

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, vai investir mais de R$ 44 milhões na construção de dez novas creches na cidade, permitindo a abertura de duas mil vagas na educação infantil (destinadas a crianças de quatro meses até cinco anos de idade). Ao todo, serão erguidas três novas creches em Itaipuaçu, duas em Pindobal, duas em Inoã, uma no Condado, uma em Cordeirinho e uma no Manu Manuela, com previsão de entrega à população a partir do primeiro semestre de 2023.

O anúncio foi feito pelo prefeito Fabiano Horta em publicação no Twitter na segunda-feira (21/11). “São cerca de 44 milhões investidos na qualidade de vida dos nossos pequenos e de suas famílias, que terão um ambiente seguro e confortável para deixar seus filhos enquanto trabalham”, destacou o prefeito.

Todas as unidades serão equipadas com salas de aula, berçário, lactário (área para preparação de mamadeiras), salas administrativas, cozinha, brinquedos infantis, vestiário, banheiro com acessibilidade, refeitório, pátio coberto para atividades lúdicas, solário e paisagismo na área externa. As novas creches se somam a outras 23 unidades existentes na cidade.

Expectativa de concurso público para contratação de profissionais

Com a construção das novas creches, a secretária de Educação, Adriana Costa, afirmou que será necessária a contratação de novos profissionais por meio de concurso público. “Tivemos uma reunião com a Coseac, que representa a Universidade Federal Fluminense (UFF), para tratar do concurso público que vamos fazer para contratar professores, nutricionistas, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais e poder atender a essa demanda”, adiantou.

Outra medida adotada para aumentar a oferta da educação infantil é a ampliação das salas de aula com uma estrutura modular moderna, chamada de sala lego, que já foi instalada em sete escolas municipais: João Pedro Machado, em Manoel Ribeiro; Dirce Marinho Gomes, em Ponta Grossa; Cônego Batalha e Levy RIbeiro, em São José do Imbassaí; Casa da Criança, em Inoã e São Bento da Lagoa e Ataliba, ambas em Itaipuaçu.

“Na escola Dirce Marinho, por exemplo, vamos atender às crianças do maternal. Foi uma excelente aquisição, porque é uma construção que vai ajudar a resolver a demanda da educação infantil”, disse Adriana Costa.

Programa Primeira Infância

Além da construção das novas unidades infantis e da ampliação com as salas lego, a secretaria de Educação lançou, em junho, o “Programa Primeira Infância”, que concede bolsas integrais a crianças de 0 a 3 anos inscritas e ainda não contempladas por vagas na pré-matrícula da rede pública municipal. Até o momento, duas instituições privadas já foram credenciadas: a creche escola Nana Neném, em Itaipuaçu, que vai abrigar e o Centro Educacional Tatiana, em São José do Imbassaí.

As pré-matrículas serão feitas online por meio do Sistema Matrícula Inteligente no site http://ecidadeonline.marica.rj.gov.br/matriculainteligente/. Crianças com idades para o Berçário I (0 a 4 meses), Berçário II (1 ano a 1 ano e 11 meses), Maternal I (2 anos) e Maternal II (3 anos) serão direcionadas a instituições de ensino privado e receberão gratuitamente alimentação e dois kits de uniforme completo. Após o credenciamento de novas instituições, o sistema encaminhará os alunos para as unidades privadas e, em seguida, os responsáveis terão um prazo para se dirigir à instituição de ensino e efetivar a matrícula do aluno.