Defesa Civil participa de travessia entre as praias de Jaconé e Ponta Negra - Foto: Divulgação

Publicado 22/11/2022 09:34 | Atualizado 22/11/2022 09:35

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá, reuniu nesta segunda-feira (21/11), cerca de 80 profissionais, entre alunos, guarda-vidas e voluntários, para travessia de um quilômetro de extensão entre as praias de Jaconé e Ponta Negra. A atividade foi uma espécie de cerimônia de batismo dos novos servidores que também atuarão como guarda-vidas em toda a extensão da orla maricaense, que tem 46 km, e antecede a formatura oficial que será realizada na próxima sexta-feira (25/11), na sede da Defesa Civil.

Secretário de Proteção e Defesa Civil de Maricá, Fabrício Bittencourt, falou sobre a alegria de receber os profissionais que vão iniciar suas atividades justamente na alta temporada. “Para nós foi muito importante a formação da quinta turma de agentes. Tivemos instruções técnicas, de vistorias, noções de hidrologia, geologia e engenharia. Boa parte do curso foi externo, como a educação física, natação, técnicas de salvamento. Enfim, formamos aqui os melhores agentes e guarda-vidas do estado do Rio de Janeiro e vamos ocupar os 46 km de orla com mais de 30 postos de salvamento marítimo em Maricá. Essa é uma situação inovadora em nossa cidade”, declarou.

A partir de dezembro, a Defesa Civil terá o reforço de 62 profissionais aprovados no concurso público e serão criados mais postos de salvamento nas praias. Além disso, 23 guarda-vidas (20 homens e três mulheres) voluntários foram cadastrados e poderão contribuir nas ações para prevenir afogamentos e acidentes na orla.