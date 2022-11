Dia da Consciência Negra - Foto: Elsson Campos

Dia da Consciência NegraFoto: Elsson Campos

Publicado 21/11/2022 09:05 | Atualizado 21/11/2022 09:06

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher, realizou neste fim de semana (19 e 20/11) o Festival Zumbi dos Palmares – O Canto da Resistência, na orla do Parque Nanci,. O evento reuniu cerca de 500 pessoas em apresentação com o Coral Cultura de Direitos, baterias, orquestra, muita música e liberdade de expressão.

O festival contou ainda com músicas nos ritmos de samba, charme e funk, que foram exaltados nesta edição. No sábado, o DJ Corello agitou o público, e no domingo o fechamento da edição contou com show da cantora Mariana Cunha, apresentação da bateria do Império Serrano, Mangueira, União de Maricá e muito funk ao som da Furacão 2000.

A coordenadora de Políticas Públicas para Igualdade Racial, Valesca de Souza, ressaltou o simbolismo histórico da data comemorativa e a importância deste tema no momento atual.

"A consciência negra é isto: um misto de conscientização da importância do preto na sociedade, do reconhecimento do valor, da cultura e da luta dos negros que não se calaram e levantaram a cabeça contra o racismo. Nesse final de semana, o povo preto irá se unificar ao redor de sua luta contra séculos de escravidão e pensará em uma forma de unir a população negra, conscientizando sobre a sua cultura, luta diária e valorização", disse.

Para Rosângela Quintanilha, moradora de Itaipuaçu, o evento estava lindo e foi para toda a família.

"O evento mostra a nossa força ancestral. Uma iniciativa linda com apresentações em um ótimo espaço , que consegue provocar reflexões sobre a importância do negro na sociedade, da luta contra o racismo e a intolerância religiosa", comentou.

Dia 20 de novembro: uma luta de todos

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído oficialmente pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares – situado entre os estados de Alagoas e Pernambuco, na Região Nordeste do Brasil. O 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil.