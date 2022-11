Feira das Profissões - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 18/11/2022 10:04 | Atualizado 18/11/2022 10:06

Maricá - A primeira edição da Feira das Profissões de Maricá foi aberta na tarde desta quinta-feira (17/11), com diversas atividades para o público em busca de informação sobre qualificação profissional, rumos do mercado de trabalho (presente e futuro) e ao mesmo tempo vitrine das oportunidades profissionais que devem surgir na cidade nos próximos anos. O evento prossegue até o próximo sábado (19/11), das 14h às 22h, no Esporte Clube Maricá (Centro), com workshops, palestras e debates sobre o mundo do trabalho (confira a programação abaixo).

Na solenidade que abriu a feira, o prefeito Fabiano Horta afirmou que eventos como a Feira das Profissões servem não só como plataforma de oportunidades profissionais, mas como um mergulho nas mudanças que já vêm ocorrendo no mundo do trabalho, preparando a cidade para estar na vanguarda de tais mudanças.

"São as mudanças que testemunhamos hoje, de uma transição do mundo industrial, com sua lógica de repetição dos processos de trabalho, para o mundo da constante inovação tecnológica, digital. Eventos como este que começa hoje abrem nossos olhos para essa realidade, em que a lógica da repetição industrial dá lugar à digitalização e ao trabalho não presencial, sem queda de produtividade", discursou Horta.

Também participaram da abertura da Feira das Profissões os secretários de Trabalho, Marcus "Bambam" Toselli, de Desenvolvimento Econômico, Igor Sardinha, e de Promoção e Projetos Especiais, José Alexandre Almeida, além dos presidentes da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Olavo Noleto, e do Instituto de Ciência e Tecnologia de Maricá (ICTIM), Celso Pansera, que destacaram as iniciativas em andamento para atrair empresas e vagas de trabalho para a cidade, em áreas tão diversas quanto biotecnologia, telecomunicações, agricultura sustentável e moda.

O secretário Bambam até evocou uma memória familiar ao falar de sua satisfação com a realização da feira. "A maior motivação de fazer este evento é a de abrir para os jovens da cidade as possibilidades de trabalho que o futuro reserva para Maricá. Quando jovem, eu contrariei meu pai quando ele decidiu se mudar para cá, porque eu não entendi o que poderia fazer aqui. E ele me disse que acreditava em Maricá e que eu também deveria acreditar. Hoje tenho certeza de que ele estava certo", afirmou.

Noleto apontou o imenso potencial da cidade em áreas lembrando que as oportunidades devem ser abrangentes ao máximo. "Se não forem para todos, não são oportunidades e sim privilégios. As políticas públicas desenvolvidas em Maricá para o crescimento passam necessariamente por dar oportunidades a todos os que aqui vivem", disse ele.



Confira a programação da Feira das Profissões:

Sexta-feira, 18 de novembro

Auditório Principal

14h – PAINEL 05: MARICÁ TELECOM – Inclusão digital no ensino.

Palestrante Leandro Alberto da Silva – PMO da Maricá Telecom, Gerente de projetos, engenheiro eletricista (FESP), com histórico profissional de 18 anos atuando em gestão de implantação de projetos especiais, gestão de contratos, gestão de equipes multiculturais, gestão de processos (PMO).

15h – PAINEL 06: Maricá Edutech Panorama da empregabilidade e carreiras em Tecnologia da Informação.

Palestrante Pedro Paulo Oliveira – AdapIdeias Agile Expert com mais de 10 anos de experiência, atuando como desenvolvedor, gerente de projetos e Scrum Máster.

Atualmente se dedica a auxiliar empresas de diferentes setores, na adoção e na transformação ágil-organizacional.

Formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela FIAP, Pós graduado- MBA em gerenciamento avançado de projetos e pós Graduado em liderança e inovação pela FGV.

É o atual Head de treinamento da Adaptideas sendo o principal responsável pela parceria com a Scrum.org no Brasil.

16h – PAINEL 07: Maricá cidade solidária onde uma nova economia acontece.

Tatiana Tostes Dias – Superintendente do território da Diretoria de Economia Solidária e Responsável Social da CODEMAR, Ex Conselheira Tutelar, Bacharel em direito com especialização em Serviço Social.

17h – PAINEL 08: Carnaval como caminho do desenvolvimento.

Palestrantes – Vivi Martins e Pablo Brandão.

18h – PAINEL 09: Sanemar – Os avanços na infraestrutura do esgotamento sanitário do município de Maricá.

Rita Rocha – Arquiteta urbanista, formada pela Universidade Federal Fluminense, mestre em arquitetura e urbanismo pela UFF, doutora em demografia pela Unicamp, atual diretora presidente da Companhia de Saneamento de Marica.

19h – Encerramento com apresentação do cantor Jorginho Doug.

Sábado, 19 de novembro

17h – PAINEL 10: Mercado Promissor e as novas profissões.

REJANE LEAL – Pós graduada em gestão estratégica de vendas, formação máster coach, inteligência emocional, programação neurolinguística, analista comportamental, analista em eneagrama, mentora de negócios, especialista em instagram, treinadora e palestrante.

18h – Encerramento com apresentação da cantora Lavínia Guimarães.



Workshops

Sexta-feira, 18 de novembro

15h – Módulo 04: Raio X Inova Moda Digital

Facilitador Thierry Coutinho – Pedagogo, Designer de Moda, Mestre em Design e Doutor em Comunicação. Com experiência com processos criativos e metodologias projetuais, emprega-os no desenvolvimento de coleções e produtos de moda em diálogo com a moda circular e a sustentabilidade.

Autor do projeto “Que homem é esse?!”, uma pesquisa sobre a relação ocidental entre moda e masculinidade. Ainda, atuo como Consultor Técnico de design de moda e do Fashion Lab (Instituto SENAI de Tecnologia em Têxtil e Confecção) no SENAI CETIQT.

16h – Módulo 05: Centro de Integração Empresa Escola CIEE – Elaborando o seu currículum.

Facilitador Cleris Maciel.

17h – Módulo 06: Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade.

Facilitadora: Aline Leal – Pedagoga e psicopedagoga, coordenadora pedagógica do INAC e da incubadora de Inovação em Robótica e Sustentabilidade.

19h – Módulo 07: EPT – Impacto do transporte tarifa zero nas relações econômicas da cidade.

Facilitadores Celso Haddad Lopes – Graduado em Direito – UNISUAN Pós-graduação em Direito Eleitoral – UCAM Com sólida experiência na área advocatícia, Gestão Pública e Recursos Humanos. Ocupa a Presidência da Empresa de Transportes – EPT onde desenvolve Gestão Pública na Autarquia de Transportes de Maricá.

Luciana Gomes Postiço – Arquiteta em Urbanismo, MBA em Gestão e Negócios de Arquitetura com Mestrado em Gestão e Estratégia pela UFRRJ.

20h – Encerramento com apresentação do cantor Joguinho Doug.

Sábado, 19 de novembro

14h – Alimentação e Vida Saudável – Universidade de Vassouras

Facilitadora: Vanessa da Silva Tavares Rodrigues – Professora de nível superior, Pós graduanda: Cefito UFRJ (fitoterapia), Mestrado e doutorado: Fisclinex UERJ (fisiologia endócrina).

15h – Módulo 09: Teste Vocacionais e sua importância.

Facilitadora: Fátima Denise Da Silva Nunes – Graduada em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1993). Concluiu especializações em psicopedagogia clínica (1994-1996) e orientação vocacional (2016) pela UERJ. Possui longa experiência em gestão de instituições de ensino, com ênfase no apoio e desenvolvimento psicopedagógico de alunos de diversas idades. Atualmente é Psicóloga do Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Universidade de Vassouras, campus Maricá.

16h – Módulo 10: O novo mercado de vendas e suas estratégias

Facilitadora: Rejane Leal – Pós graduada em gestão estratégica de vendas, formação máster coach, inteligência emocional, programação neurolinguística, analista comportamental, analista em eneagrama, mentora de negócios, especialista em instagram, treinadora e palestrante.

18h – Encerramento com apresentação da cantora Lavínia Guimarães.

Sala Multiuso

Sexta-feira, 18 de novembro

14h – André Braga – Futuro das Profissões.

Coordenador do Vestibular Zero Hum.

15h – CIEE – Currículo seu cartão de visitas.

Karla Costa Alevato: Assistente Social do Centro de Integração Empresa Escola do Estado do Rio de Janeiro – Palestrante em desenvolvimento de competências – foi Conselheira do Conselho Municipal da Criança e do Adolescentes em Niterói – por duas gestões.

16h e 17h – Unopar – Seja um guia turístico bilingue em Maricá.

Alessandra Pinheiro: Professora de inglês.

Sábado, 19 de novembro

14h – Orientação Vocacional – Unopar.

Adriana Monteiro – Especialista em Ginástica Cerebral.

15h – Novembro Azul Conscientização.