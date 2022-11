Vacinação - Foto: Divulgação

VacinaçãoFoto: Divulgação

Publicado 17/11/2022 09:08 | Atualizado 17/11/2022 09:08

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (19/11), das 9h às 17h, a etapa inicial da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal, com a imunização de cães e gatos em postos presentes no primeiro distrito (Centro) e no segundo distrito (Ponta Negra). Durante a mobilização, serão vacinados animais saudáveis a partir de três meses de idade, que não apresentem estado gestacional. Os pets deverão ser conduzidos aos locais de imunização apenas por pessoas maiores de 18 anos, sendo recomendado que todos os cães estejam com coleira, guia e os de grande porte devem estar com focinheira. Os gatos precisam ser levados em caixas de transporte, evitando fugas ou acidentes.

Os postos de vacinação estarão presentes nos seguintes bairros: Bairro da Amizade, Centro, Flamengo, Mumbuca, Itapeba, Parque Nanci, Ponta Grossa, São José do Imbassaí, Retiro, Barra de Maricá, Zacarias, Retiro, Saco das Flores, Caxito, Ubatiba, Lagarto, Condado, Marquês, Ponta Negra, Jaconé, Cordeirinho, Guaratiba, Bambuí, Pindobas, Caju, Manoel Ribeiro, Espraiado, Vale da Figueira e Bananal.

A vacina é a única maneira de prevenção contra a raiva, uma doença viral que é letal aos cães e gatos, podendo ser transmitida para os seres humanos pela mordida de um animal infectado. Lembrando que no dia 26/11 (sábado), a campanha antirrábica animal continua no terceiro distrito (Inoã) e no quarto distrito (Itaipuaçu), com 17 polos disponíveis para a imunização dos pets.