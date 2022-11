Prefeitura de Maricá - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 16/11/2022 15:44 | Atualizado 16/11/2022 15:44

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trabalho, promove entre os dias 17 e 19/11 a Feira das Profissões, pensada para ser uma grande vitrine das oportunidades profissionais que devem surgir na cidade nos próximos anos. O evento, com início a partir das 14h, será realizado no Esporte Clube Maricá, no Centro (aproveitando a mesma estrutura montada para a Expo Maricá) e terá estandes de empresas públicas e privadas, além de instituições de ensino técnico e universitário. Na feira também será lançado um aplicativo voltado para profissionais liberais e autônomos da cidade.

De acordo com o secretário de Trabalho, Marcus "Bambam" Toselli, a proposta da Feira das Profissões é apresentar aos jovens da cidade os principais vetores de desenvolvimento da cidade e como eles podem se encaixar profissionalmente nesse processo.

"Eu tenho um filho adolescente e não soube responder quando ele perguntou quais seriam as profissões do futuro na nossa cidade. Se eu não sei, imagine os demais jovens maricaenses, que buscam trilhar um caminho profissional, muitos inclusive via Passaporte Universitário, sem saber se conseguirão trabalhar na cidade", disse o secretário.

Ao longo dos três dias, a feira terá workshops, debates e palestras sobre a situação do mercado de trabalho, enquanto empresas como a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), sua subsidiária Biotec Maricá, e a Companhia de Saneamento (Sanemar), entre outras, farão apresentações de seus projetos, sempre destacando que tipo de profissional será demandado nesses projetos.

"Há poucos dias o prefeito Fabiano Horta assinou um convênio para a criação de um polo de moda na cidade, então cabem as perguntas 'Que profissionais serão necessários nesse empreendimento?'; 'Que formação devo buscar?'. O mesmo vale para projetos privados que buscam se instalar em Maricá, como o porto de Jaconé e o resort na Restinga. Tudo vai demandar muita mão de obra e é importante que esta seja local, não de fora", destacou Bambam.

App do Trabalho vai aproximar autônomos de clientes

Bambam também anunciou que um aplicativo para smartphone será lançado na Feira das Profissões. O App do Trabalho, segundo ele, servirá como um catálogo de profissionais liberais e autônomos registrados na cidade, que poderão ser contratados pela clientela por meio da plataforma, agilizando os contatos entre trabalhadores e potenciais clientes.

"A pessoa interessada em contratar determinado serviço, por exemplo um eletricista, abrirá o app, pesquisará e receberá uma lista dos trabalhadores especializados mais próximos de sua casa, além de ver avaliações dos clientes anteriores sobre aquele profissional e a agenda de serviço dele".