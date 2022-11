Dia do Povo do Axé da história de Maricá - Foto: Evelen Gouvêa

Publicado 16/11/2022 09:53

Maricá - O primeiro Dia do Povo do Axé da história de Maricá foi celebrado na tarde desta terça-feira (15/11), na orla do Parque Nanci. Adeptos das religiões de matriz africana homenagearam a Semana da Consciência Negra ao som dos atabaques e dos hinos da umbanda, cujos 114 anos também foram celebrados. Diversos representantes de terreiros e casas de santos fizeram discursos sobre a importância da data e a necessidade de união entre os praticantes dos cultos de matriz afro, para combater a intolerância e o preconceito.

Um dos organizadores do evento, Thiago Cardoso destacou que datas comemorativas servem justamente para que as pessoas se unam. "Quanto mais espaço ocuparmos, menor será a intolerância, porque a religião será mais conhecida pelas pessoas como ela é, de amor, união, irmandade, respeito à natureza, e o preconceito tenderá a desaparecer", disse ele, ressaltando que os adeptos das religiões afro devem também pensar em seus deveres, não só nos direitos. "Um exemplo de dever nosso é acabar com a prática de fazer oferendas em cachoeiras ou nas ruas, lutando por um local próprio para isso", acrescentou.

A coordenadora de Assuntos Religiosos da Prefeitura de Maricá, Danieli Machado, lembrou que esta é a primeira comemoração da nova data oficial, importante como mais uma garantia da liberdade de crença. Para os que aqui estão, a data é fundamental para que eles se organizem cada vez mais e possam mostrar sua fé, que tem uma força enorme", afirmou ela.

Pela manhã, os conjuntos Minha Casa Minha Vida (MCMV) de Itaipuaçu e Inoã tiveram oficinas de pipas para a criançada, seguidas de apresentações do grupo Cultura de Direitos e feijoadas, com shows de Linda Baobá (Itaipuaçu) e Jô Borges (Inoã).

Programação temática vai até o próximo domingo

As comemorações da Semana da Consciência Negra seguem na cidade até domingo (20/11), com atividades variadas: na quarta-feira (16/11), tem roda de conversa com alunos da rede municipal de ensino no Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Professora Zilca Lopes da Fontoura, com tema Educação Antirracista.

Já na quinta-feira (17/11), a partir das 18h, na Feira de Profissões, no Centro, haverá debate com o tema “O racismo no ambiente de trabalho e durante as contratações”. Na sexta-feira (19/11), os temas do racismo estrutural nas esferas de poder e participação da mulher negra nos espaços de poder da sociedade negra serão debatidos no Banco Mumbuca.

No sábado (19/11) e domingo (20/11) a orla do Parque Nanci recebe o Festival Zumbi dos Palmares – O Canto da Resistência, com feira a partir das 14h, apresentação do Coral Cultura de Direitos e uma série de atrações musicais. Confira a programação completa do evento.