Expo Maricá 2022 - Foto: Paulo Ávila

Expo Maricá 2022Foto: Paulo Ávila

Publicado 14/11/2022 09:24 | Atualizado 14/11/2022 09:25

Maricá - O último dia da Expo Maricá, neste sábado (12/11), teve palestras, stands de expositores, gastronomia e atividades culturais. O evento da Prefeitura de Maricá, por meio da Codemar (Companhia de Desenvolvimento de Maricá), recebeu cerca de 5 mil pessoas durante os três dias de feira, no Esporte Clube Maricá, no Eldorado.

Esta edição da Expo Maricá contou com 63 expositores, incluindo a Codemar. O diretor comercial da Maricá Telecom, Fabiano Veloso, que esteve no stand neste sábado, disse que o público está interessado em conhecer mais os projetos da Companhia.

“A troca é bem interessante. Recebemos, por exemplo, um aluno universitário do município, que faz engenharia de telecomunicações, querendo saber sobre os projetos. Foi uma possibilidade de conversar com ele sobre o futuro, parceria e outras propostas que a Maricá Telecom está desenvolvendo, e que vai absorver essa mão de obra local. Por isso, acredito que participar desses eventos é sempre uma oportunidade para o público conhecer mais Maricá e o papel da Codemar no desenvolvimento e transformação da cidade”, disse Fabiano.

Entre os programas que o público pôde conhecer mais na Expo Maricá estava a Lagoa Viva, resultado do convênio entre a Prefeitura de Maricá, a Codemar e a Universidade Federal Fluminense (UFF). A bolsista do programa e aluna de Química Industrial da UFF, Beatriz Freitas, afirmou que a recepção do público é bastante positiva.

“Muitas pessoas percebem que a lagoa está sendo revitalizada, mas não sabe exatamente como funciona o projeto. Tivemos uma senhora que nos agradeceu, dizendo que nunca viu a Lagoa de Araçatiba tão limpa, então, é gratificante para mim, como participante do programa, me sinto orgulhosa de ver esse resultado em relação à população. E estar aqui, nesta feira, nos permite ter esse contato e essa troca com as pessoas, já que muitas vezes estamos dentro do laboratório e não temos a oportunidade”, enalteceu a estudante.

Pela primeira vez na feira, a turismóloga Andreia de Fátima dos Santos acredita que a iniciativa agrega aos empreendedores, ajudando a retomada da economia pós-pandemia. “O evento foi muito bem organizado. Achei fantástico o auditório com as palestras. Com certeza, a Expo Maricá também ajuda muito a quem está chegando na cidade, que tem a chance de conhecer as oportunidades que Maricá tem a oferecer”, afirmou.

Feira voltada para negócios e empreendedorismo

Realizada pela primeira vez em 2005, a Expo Maricá chegou a sua 15º edição, já que em 2020 e 2021 não aconteceu, devido ao auge da pandemia de coronavírus.

O presidente da Codemar, Olavo Noleto, explica que o evento é, principalmente, para quem está interessado em negócios. A feira, inclusive, tinha uma sala de reunião para quem optasse por trocar experiências no próprio local. “A Expo Maricá é uma construção coletiva. A organização se reuniu com os expositores para conversar sobre o que podemos melhorar. Criamos um espaço onde fazemos acontecer as ideias. E essas trocas são fundamentais para o desenvolvimento de Maricá”, ressaltou Noleto.

Palestras no centro da programação

No auditório principal, duas palestras foram apresentadas no último dia da Expo Maricá. A primeira foi com o tema "Economia da Funcionalidade e da Cooperação", com Marcio Campos, diretor de tecnologia do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM) e Amanda Xavier e Francisco Duarte, professores da UFRJ.

Fechando os painéis, os membros do Subcomitê Maricá – Guarapina falaram sobre o tema "Água, fonte da Vida – Você sabe o que é um Comitê de Bacia Hidrográfica, como se faz a preservação de nossas águas e quais os atores que colaboram para isto?"

Apresentações culturais e gastronomia

Durante a tarde, das 14h às 17h, o microfone do palco da praça de alimentação estava aberto para quem quisesse mostrar seus talentos artísticos. Depois, a cantora Rose Lima deu início aos shows da noite. Sendo seguida pela banda Tá Tudo em Casa e pelo músico Rafael Caçula, que encerrou as apresentações da Expo Maricá.

Além da praça de alimentação, com a gastronomia da cidade, a novidade deste ano foi o “Experiências Gastronômicas”, um stand onde expositores do setor de gastronomia puderam apresentar seus pratos e oferecer degustações para o público.