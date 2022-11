Traficantes de drogas presos - Foto: João Patrício

Traficantes de drogas presosFoto: João Patrício

Publicado 11/11/2022 13:33 | Atualizado 11/11/2022 13:36

Maricá - Policiais Militares do PATAMO (Patrulhamento Tático Móvel) prenderam na manhã desta sexta-feira (11) três traficantes de drogas na comunidade do Risca Faca em Inoã.

Os agentes estavam realizando um patrulhamento de rotina quando observaram três homens com atitude suspeita, então os policiais foram na direção dos elementos para realizar a abordagem.

Ao perceberem que os PMs se aproximavam tentaram fugir mais não conseguiram.

Os policiais encontraram com eles uma pistola com três carregadores, um rádio transmissor e 213 pinos de cocaína. Com eles também foi encontrada uma máquina de cartões.

Todos os três foram presos e levados para a 82ª DP.