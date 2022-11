COP 27 - Foto: Divulgação

COP 27Foto: Divulgação

Publicado 11/11/2022 11:03 | Atualizado 11/11/2022 11:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá assinou nesta quinta-feira (10/11) um termo de cooperação com os países lusófonos (aqueles que têm a Língua Portuguesa como oficial) para fortalecer a troca de expertises por meio de políticas públicas de enfrentamento aos problemas climáticos em comum. O acordo, firmado com a cidade Quelimane, Moçambique, com apoio da Organização do Governos Locais para a Sustentabilidade (ICLEI, na sigla em inglês), foi feito pelo secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Julio Carolino, durante a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que acontece até dia 18/11, em Sharm el-Sheikh, no Egito. O documento também foi assinado pelos prefeitos de Niterói, Axel Grael; e de São Leopoldo (RS), Ary Vanazzi.

No compromisso, nomeado Carta de Sinai, os governos se comprometem a descentralizar o diálogo bicontinental (América do Sul e África); fortalecer as políticas de Segurança Alimentar e Nutricional, no combate a insegurança alimentar, para evitar desperdício de alimentos, além da promoção das técnicas de agroecologia em espaços urbanos e periurbanos no combate à fome para tornar as cidades mais resilientes e sustentáveis.

Na esfera cultural, as gestões se comprometem a fortalecer a Língua Portuguesa no cenário internacional para combater o isolamento dos países que têm essa língua como oficial, requerendo a necessidade de tradução simultânea e de documentos, além de fortalecer a cultura lusófona e das religiões de matriz africana. Com relação à mobilidade urbana, destaca-se a necessidade de diálogo por soluções eficazes de integração das diversas áreas dos conglomerados urbanos por meio de novas políticas e tecnologias que tragam agilidade, redução das emissões de gases de efeito estufa e de poluentes degradantes da qualidade do ar nas cidades objetivando maior qualidade de vida dos cidadãos.

Maricá na COP27

Maricá foi selecionada para fazer parte da conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que acontece entre os dias 6 e 18/11, em Sharm el-Sheikh, no Egito. Durante a conferência, Julio Carolino vai falar sobre a experiência de Maricá em agricultura urbana onde participa do projeto “Diálogos Multissetoriais sobre Sistemas Alimentares Urbanos no Sul Global (África e América Latina)”.

Na quarta-feira (09/11), o secretário participou do painel “Transição (realmente) justa: a transformação energética acontece nas cidades”, com representantes de governos subnacionais que falaram sobre os principais desafios para acelerar a transição da matriz energética para fontes de energia sustentáveis. O debate reuniu Carolino com os prefeitos de Niterói, Axel Grael, e de São Leopoldo (RS), Ary Vanazzi; a secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy; e os secretários de Meio Ambiente Fernando Chucre (SP), Inamara Melo (PE), Marília Carvalho (MG) e Germano Bremm (Porto Alegre/RS).