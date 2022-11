Carro bate em poste e o derruba - Foto: Enviada por Leitor

Publicado 10/11/2022 15:35 | Atualizado 10/11/2022 15:35

Maricá - Um motorista bateu com seu veículo violentamente contra um poste na tarde desta quinta-feira (10) na Barra em Maricá.

A colisão foi tão forte que o poste de eletricidade desabou.

De acordo com relatos, ninguém no automóvel se feriu gravem, porém o motorista e o carona foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal.

Populares que estavam no local não souberam dizer como aconteceu o acidente, de acordo com informações, foi de repente, e ninguém informou se o condutor do veículo havia ingerido bebidas alcoólicas.

A companhia de energia elétrica já foi acionada para fazer reparos na rede elétrica e realizar o conserto do poste.