Hospital Conde Modesto LealFoto: Arquivo MAIS

Publicado 10/11/2022 13:23 | Atualizado 10/11/2022 14:05

Maricá - Um homem deu entrada no Hospital Municipal Conde Modesto Leal no centro após ter sido atingido por uma placa de concreto, o caso aconteceu em São José do Imbassaí.

O homem, funcionário da empresa Engemolde, estava trabalhando na manhã de hoje (10) quando foi atingido por uma placa de concreto, a placa acertou em cheio uma de suas pernas, a esmagando.

Além da perna, ele tambem sofreu vários ferimentos.

O SAMU foi chamado e chegou rapidamente realizando os primeiros socorros, em seguida ele foi levado para o hospital.

Ainda não se sabe como está o estado de saúde da vítima.