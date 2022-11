Maricá leva proposta de combate à fome no Egito na COP 27 - Foto: Divulgação

Maricá leva proposta de combate à fome no Egito na COP 27Foto: Divulgação

Publicado 10/11/2022 09:36 | Atualizado 10/11/2022 10:01

Maricá - O secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca de Maricá, Julio Carolino, participou nesta quarta-feira (09/11) do painel "Transição (realmente) justa: a transformação energética acontece nas cidades", na Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças Climáticas (COP27), que acontece no Egito até o próximo dia 18/11. No painel, representantes de governos subnacionais falaram sobre os principais desafios para acelerar a transição da matriz energética para fontes de energia sustentáveis.

O debate foi promovido pela organização Governos Locais para a Sustentabilidade (ICLEI, na sigla em inglês) e reuniu Carolino com os prefeitos de Niterói, Axel Grael, e de São Leopoldo (RS), Ary Vanazzi; a secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy; e os secretários de Meio Ambiente Fernando Chucre (SP), Inamara Melo (PE), Marília Carvalho (MG) e Germano Bremm (Porto Alegre/RS).

Os participantes apresentaram ações concretas que estão sendo tomadas por seus governos para enfrentar a crise climática. Carolino encerrou o evento destacando a relação entre o ambiente e as pessoas que vivem nele, mencionando as políticas públicas implantadas em Maricá em prol do desenvolvimento sustentável e na segurança alimentar de seus habitantes.

"Pensamos nas pessoas desde que criamos o transporte gratuito na cidade, por exemplo: estudos já mostram que o dinheiro antes gasto nos deslocamentos agora reforça o café da manhã das famílias maricaenses. Em parceria com o ICLEI, criamos os jardins comestíveis, que são as praças agroecológicas, com hortaliças e frutas no lugar das plantas ornamentais. Isso é também garantia de segurança alimentar para os moradores", disse o secretário.