Casa do Idoso, terceira idade. - Foto: Anselmo Mourão

Publicado 10/11/2022 09:18

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, realizou nesta quarta-feira (08/11) uma palestra de conscientização sobre prevenção ao câncer de próstata na Casa do Idoso, no Centro de Maricá, para mais de 60 alunos. Durante a iniciativa, os idosos receberam informações sobre prevenção de doenças e orientações a respeito de exames fornecidas por 14 alunos de pós-graduação em Ciência e Família da Universidade de Vassouras de Maricá.

A coordenadora da Casa dos Idosos, Pamella Curvelo, destacou a importância do Novembro Azul para a terceira idade. “Esse mês estamos mostrando o porquê de cuidar da saúde com frequência, o que se torna a chave da prevenção ao câncer de próstata e, ao mesmo tempo, o maior desafio para a terceira idade. Hoje, conseguimos destacar para os nossos idosos que temos atividades disponíveis para eles na área mental, física e muitas outras. Também os orientamos sobre os exames e outras doenças", disse Pamella.

Para o aluno da Casa José Edilio, de 73 anos, a palestra serviu de reforço a mais para cuidar de sua saúde. Ele relatou que, regularmente, faz exames de rotina e sempre busca se informar sobre prevenção de doenças. “A palestra sempre orienta as pessoas. Aqui, na casa, sempre nos dão informações sobre a nossa saúde, atividades e reforçam a necessidade de fazer o autoexame e o exame preventivo”, expôs o aluno.

Durante a palestra, foi destacado que cerca de 90% dos casos de câncer de próstata são curáveis no Brasil. Porém, o diagnóstico precisa ser rápido, ainda durante a fase inicial. A supervisora do curso de pós-graduação da Universidade de Vassouras de Maricá, Pamela Passos, afirmou que os alunos estão cumprindo um pré-requisito de ensino, e a proximidade deles ajuda os idosos a estarem cientes de doenças desconhecidas. “Além de estarem conscientizando sobre o câncer de próstata, essa proximidade também favorece que as pessoas idosas reconheçam outros tipos de doenças”, comentou Pâmela.

Mês do Novembro azul em Maricá

Maricá está mobilizada para o Novembro Azul, mês voltado à prevenção do câncer de próstata, realizando diversas ações de conscientização e intensificando serviços direcionados a esse público, ajudando a diagnosticar a doença de forma precoce — momento em que as chances de cura podem chegar a 90%.

Com isso, serão promovidas atividades nas Unidades de Saúde da Família (USF) para compartilhar informações essenciais, palestras e outras dinâmicas em áreas com grande movimentação de pessoas. Além disso, equipamentos públicos do município serão iluminados de azul e também será feita uma busca ativa aos homens que precisam ser acompanhados, auxiliando no rastreamento e incentivando que esse grupo mantenha os exames em dia.

Em outra frente, o foco da mobilização também será em outras patologias que atingem o sistema reprodutor masculino e nas infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como HIV, sífilis, Hepatite B e Hepatite C. A partir desse olhar, serão feitas ações para acolher com mais efetividade a população masculina e oferecidos testes rápidos durante as ações nos bairros, o que contribui para detectar precocemente e controlar o avanço das ISTs no organismo.