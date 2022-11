Evento LGBTQIA+ em Maricá - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 09/11/2022 09:04 | Atualizado 09/11/2022 09:04

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura, vai levar para o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca, uma série de apresentações do Núcleo Cultura + Colorida, que tem objetivo de dar visibilidade para manifestações culturais da comunidade LGBTQIA+. A programação terá início nesta sexta-feira (11/11) com apresentação do projeto Cores, que tem como pano de fundo as cores da atual bandeira LGBTQIA+, valorização dos significados e dos artistas desse meio.

Outras apresentações acontecem nos dias 12, 18, 19 e 26 de novembro, sempre a partir das 18h. No sábado (12/11), o espetáculo Reticências sobe ao palco para trazer momentos e memórias de nossas vidas. Abordando o questionamento de que todos somos feitos de reticências e que às vezes precisamos mergulhar nelas para resolvermos situações ou lembrar de quem somos.

“Ficamos muito felizes com o espaço e com a visibilidade que a Secretaria de Cultura tem dado para o povo LGBTQIA+. Nosso objetivo é ver e presenciar a valorização da cultura LGBTQIA+ no município, nos locais públicos e, em resumo, no contexto social”, disse Lunah Lima, coordenadora do núcleo Cultura + Colorida.

No dia 18/11, o espetáculo “Um Astro com suas Estrelas”, de Luciano Rawaxi, recebe celebridades da dublagem carioca no palco do CEU; no dia 19/11 é a vez da peça “Ominira”, que fala de herança, ancestralidade, força, vivência, luta, ritmo, dança e alegria ao povo preto. O espetáculo resgata suas raízes respeitando suas mazelas, mas também enaltece e reconhece sua importância. Finalizando as apresentações do Núcleo Cultura + Colorida, o Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) recebe novamente no dia 26/11 o projeto Cores para uma segunda exibição.